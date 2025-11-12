Леннокс Льюїс назвав непереможного бійця – це не Усик
Британська легенда виділив Бенавідеса
15 хвилин тому
Фото: Boxing Scene
Колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс в інтерв’ю Карлу Фрочу висловився про чемпіона WBC у напівважкій вазі Девіда Бенавідеса (30-0, 24 KO):
Бенавідес, це мій хлопець. Він серйозний претендент, щоб називатися «Мексиканським монстром».
Чи уникав Канело поєдинку з Бенавідесом? Безумовно. Цей хлопець у певному сенсі є страховиськом. Хто може дати йому хороший бій? Я не бачу нікого, хто міг би дати йому хороший бій. Він настільки чудовий.
Нагадаємо, що Бенавідес планує підкорити вагову категорію Олександра Усика.