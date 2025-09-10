Воррен: «Дюбуа не вийде в ринг до кінця року»
Британець може повернутися у ринг на початку 2026 року
Британський суперважковаговик Деніель Дюбуа (22-3, 21 КО) планує відновити кар’єру після другої поразки від Олександра Усика (24-0, 15 КО), яку він зазнав у своєму останньому поєдинку.
На початку року «DDD» мав зустрітися в рингу з Джозефом Паркером (36-3, 24 KO), однак знявся з бою через хворобу.
Втім, повернення боксера може затриматися. Промоутер Френк Воррен в ефірі talkSPORT Boxing повідомив, що Дюбуа відхилив повторну пропозицію бою з Паркером через травму.
Ми хотіли організувати поєдинок із Паркером, але Деніел травмований. Тож я сумніваюся, що він ще вийде в ринг цього року. Найімовірніше, повернення відбудеться у січні чи лютому наступного року.
