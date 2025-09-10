Денис Сєдашов

Британський суперважковаговик Деніель Дюбуа (22-3, 21 КО) планує відновити кар’єру після другої поразки від Олександра Усика (24-0, 15 КО), яку він зазнав у своєму останньому поєдинку.

На початку року «DDD» мав зустрітися в рингу з Джозефом Паркером (36-3, 24 KO), однак знявся з бою через хворобу.

Втім, повернення боксера може затриматися. Промоутер Френк Воррен в ефірі talkSPORT Boxing повідомив, що Дюбуа відхилив повторну пропозицію бою з Паркером через травму.

Ми хотіли організувати поєдинок із Паркером, але Деніел травмований. Тож я сумніваюся, що він ще вийде в ринг цього року. Найімовірніше, повернення відбудеться у січні чи лютому наступного року. Френк Воррен

Даніель Дюбуа готується до повернення у ринг.