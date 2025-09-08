Денис Сєдашов

Британець Деніель Дюбуа (22-3, 21 КО) планує повернення в бокс у наступному році після поразки нокаутом від абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) на стадіоні Вемблі. Слова наводить Sky Sports.

Промоутер Дюбуа Френк Воррен розповів, що напередодні бою британець затримався через вечірку та приїхав на арену лише за 1 годину 20 хвилин до початку поєдинку, що, на його думку, негативно вплинуло на підготовку.

Мені не подобаються такі зібрання та вечірки. Він прибув на бій занадто пізно, і цього було недостатньо. Це сталося, і ми не можемо це змінити, але потрібно зробити все, щоб такого більше не повторилося. Френк Воррен

Дюбуа також вирішив змінити тренера, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому та краще підготуватися до наступних боїв.