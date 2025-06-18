Володимир Кириченко

Володар титулів WBA і WBO у важкому дивізіоні мексиканець Хільберто Рамірес (47-1, 30 KO) для DAZN розповів, як його надихає чемпіон світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик (23-0, 14 КО).

Який приклад чи натхнення ти маєш в історії крузервейту?

«Олександр Усик. Тому що він теж починав у середній вазі. Потім підкорив крузервейт, а зараз є об’єднаним чемпіоном у хевівейті – це надихає. Також Джордж Форман – вони не були надто важкими за вагою. Це дуже мене мотивує колись піднятися до хевівейту й виграти титул. Це бій, якого я дуже хотів би – з найкращими у світі. Ми бійці, і віддавати себе повністю – це те, що ми вміємо найкраще».

Наступний бій Хільберто проведе 28 червня проти ексчемпіона Юньєра Дортікоса.

Раніше Рамірес заявив, що хоче провести бій з Усиком.