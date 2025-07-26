Відомий тренер Леонід Лоївський в інтерв’ю sport-express.ua поділився думками щодо потенційного камбеку Володимира Кличка:

У 49 років так триматися – це викликає повагу. У кожного боксера був свій час, у Володимира – також. Обоє братів – справжні великі чемпіони.

Питання лише в мотивації Володимира. Але я знаю, що він не припиняє тренування. Зважаючи на його досвід та майстерність, навіть якщо повернеться – соромно йому точно не буде.

А якщо він битиметься з однолітками – тут я сміливо ставлю на Володю. Він справжній боєць і ще може довести, що «порох у порохівницях» не вивітрився.