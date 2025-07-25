Абсолютний чемпіон світу у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) пригадав, як кинув виклик братам Кличкам у 2013 році.

«Це на «Інтері» було, мені здається, у Савіка Шустера. Так, я не пам'ятаю, це якийсь поєдинок був? Щось обговорювали. Слухайте, я взагалі, коли це казав, в мене ноги тряслись. Я, коли це казав – комедія взагалі. Такі два сидять здоровенні типи, які просто дадуть в голову і все. Що Віталій Володимирович, що Володимир Володимирович б'ють, що кінь копитом.

Я з Володимиром стояв в парах, я знаю, як він б'є. Я думаю, в будь-якому випадку тут же люди, тут ніхто не вдарить. А якщо що, я там швиденько десь втечу.

Я пам'ятаю, тоді багато слів критики було, типу, «як ти міг таке сказати», чи «що ти собі думаєш, щоб таке сказати?» Послухайте, що я такого сказав, що я запитав у людей, чи я буду забирати пояси у вас, чи ви їх залишите і я буду їх завойовувати сам. Це нормальні амбіції людини, яка хоче досягти якоїсь мети в спорті, завоювати пояси.

Володимир тримав вершину боксу протягом 11 років. Він гатив всіх в світі 11 років. Просто бив безпощадно 11 років людей в світі. І Віталій Володимирович – це чемпіон світу, який в Залі слави в Америці. Це люди, які зробили такий величезний крок спорту, боксу в Україні.

Послухайте, я коли їздив в 2005 році, десь ми їздили на змагання, і коли нас питали, звідки ми, ми казали, що з України, а вони не знали... Вони знали Кличків і Шевченка. Один із них сидить тут. Капець. Ну не знали, не знали звідки ми. І звичайно, що я тоді думаю, ну в будь-якому випадку треба щось сказати. Це ж будуть крутити і будуть говорити: «Дивіться, який нахабний малий, що він таке собі міг дозволити сказати». І все інше».