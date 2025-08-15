Український боксер першого напівсереднього дивізіону Данило Лозан (15-0, 9 KO) прокоментував перемогу над казахом Санаталі Толтаєвим (4-1, 2 KO) в 1/4 фіналу Гран-прі WBC.

«В цілому, якби не лікар, я б далі боксував у поєдинку проти Толтаєва, адже мені здавалося, що саме тоді я намацав суперника.

Щодо розсічення, то, слава Богу, все добре — це лише подряпини, які до весілля загояться, а дівчина вже завтра планує одружитися (прим. – сміється).

Наступний суперник — Муджібілло Турсунов — гарний боксер. Ми будемо добре готуватися й розуміємо, що малою кров’ю узбек не дасться».