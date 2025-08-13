Гран-прі WBC. Чвертьфінальні бої за участю Рогави та Лозана. Відеотрансляція
Рибалко та Фролов також проведуть поєдинки в рамках 1/4 фіналу
близько 2 годин тому
Цотне Рогава / Фото - Yahoo
У середу, 13 серпня, відбудуться чвертьфінальні поєдинки боксерського Гран-прі WBC в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
Початок – о 10.00. Трансляція доступна на YouTube-каналі DAZN Boxing, а також у соцмережах Ring Magazine.
У надважкій вазі Цотне Рогава (12-0, 8 КО) проведе бій з боснійцем Ахметом Крнійічем (5-0, 4 КО).
Середньоваговик Дмитро Рибалко (5-0-1, 2 КО) зустрінеться з Дереком Померлоу (13-0, 10 КО) із Канади.
Також у середній вазі Петро Фролов (12-1, 4 КО) битиметься з австралійцем Діланом Біггсом (15-1, 9 КО).
Український боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан (14-0, 9 KO) розділить ринг Санаталі Толтаєвим (4-0, 2 KO) з Казахстану.
