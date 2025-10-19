Лозан програв узбеку Турсунову у півфіналі Гран-прі WBC
Для українця це перша поразка у кар'єрі
38 хвилин тому
Фото: Соцмережі
Український боксер Данило Лозан (15-1, 9 КО) зазнав першої поразки у професійній кар’єрі, поступившись узбецькому боксеру Муджибілло Турсунову (9-0, 2 КО) у півфіналі престижного Гран-прі WBC, що відбувся в Ер-Ріяді.
Поєдинок тривав шість раундів і завершився перемогою Турсунова рішенням більшості суддів — 57-57, 59-55, 59-55, 58-56, 58-56.
Раніше Лозан успішно подолав чвертьфінал, здолавши представника Казахстану Санаталі Толтаєва.
