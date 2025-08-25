Денис Сєдашов

Жіноча збірна України з волейболу втратила можливість вийти у плейоф чемпіонату світу-2025.

Сербія обіграла Камерун у другому турі з рахунком 3:0 за сетами і разом із Японією розділить перші два місця у групі синьо-жовтих.

У заключному, третьому турі групового етапу Україна зустрінеться з Камеруном у матчі за третє місце. Гра відбудеться у середу, 27 серпня.

Жіноча збірна України зазнала другої поспіль поразки на чемпіонаті світу.