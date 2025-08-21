Володимир Кириченко

Президент WBO Густаво Олівері для Sky Sports прокоментував ситуацію з титулом у надважкому дивізіоні, який належить абсолютному чемпіону Олександру Усику (24-0, 15 КО).

Відомий функционер наголосив, що період переговорів щодо бою українця з тимчасовим чемпіоном організації Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) «завершиться цього тижня».

«Що стосується запиту, поданого командою Усика, то він перебуває на розгляді в Комітеті чемпіонатів світу».

Раніше у Sky Sports повідомляли, що Усик вже отримав відтермінування для переговорів щодо бою з Паркером.

Нагадаємо, Усик попросив WBO надати йому більше часу для переговорів щодо бою з обов’язковим претендентом Паркером через травму.

Наразі 30-денний термін для досягнення угоди з Паркером, який був встановлений 24 липня, залишається в силі. У випадку, якщо боксери не досягнуть угоди до 22 серпня, мають бути оголошені промоутерські торги.