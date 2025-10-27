«Лише один вище Усика». Кроуфорд назвав найвеличнішого важковаговика всіх часів
Теренс визнав, що українець вже вписав своє ім’я в історію
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Американський боксер Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) поділився своєю думкою щодо найвидатніших представників надважкої ваги в історії боксу — і поставив Олександра Усика (24-0, 15 КО) одразу за легендарним Мохаммедом Алі.
У інтерв'ю The Daily Mail Кроуфорд зазначив, що лише Алі заслуговує бути вище українця в історичному рейтингу. На його думку, ніхто інший не зміг поєднати майстерність, харизму й досягнення на рингу так, як це зробив Мохаммед Алі.
Відомо, коли Усик проведе наступний поєдинок.