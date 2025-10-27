Спаринг партнер Олександра Усика (24-0, 15 KO) Девід Аллен (24-8-2, 19 KO) висловився про потенційний поєдинок українця з Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO). Британця цитує fightnews.info:

Чесно кажучи, не можна скидати Фабіо з рахунків. Вордлі в гарній формі, він жорсткий, у нього важкий удар. І Фабіо прагне донести цей удар, тож не можна ставити на ньому хрест. Але чи уявляю я його перемогу над Усиком? Не дуже. Не можу уявити, що він наблизиться до нього.

Втім, я був певен, що Джозеф Паркер переможе Вордлі. Я маю визнати свою помилку. Я був дуже неправий. Фабіо постійно стає кращим.