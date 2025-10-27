Глава Queensberry Promotions Френк Воррен висловився про організацію поєдинку абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO). Функціонера цитує vringe.com:

Бій між Усиком та Вордлі був санкціонований, тож тепер почнеться період переговорів. Якщо ми не зможемо дійти згоди, то бій піде на промоутерські торги. Але я вірю, що вдасться домовитись. Так чи інакше бій відбудеться не раніше наступного року. Думаю, десь у березні.

Я б дуже хотів, щоб поєдинок пройшов у Великій Британії, але для нього є лише два можливі місця – Ер-Ріяд чи Лондон, і все. Я провів би його на «Вемблі» – і стадіон був би повністю розпроданий.