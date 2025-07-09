Тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) поділився очікуваннями від бою Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO) та Ділліана Вайта (31-3, 21 KO). Слова новозеландця наводить vringe.com:

Багато хто називає Ділліана просто сходинкою, але багато хто й визнає, що це серйозний виклик для Ітауми. Ділліана не можна списувати з рахунків, хоч він і був дуже неактивним, тоді як Мозес, навпаки, дуже активний і нокаутує одного суперника за іншим. І нехай кажуть, що він ще не бився з відомими бійцями, але зараз він має шанс.

Я вважаю, що Мозес поб'є Ділліана завдяки своєму атлетизму, а ще тому, що він молодий і на підйомі. Мені навіть здається, що він покаже щось нове та особливе.