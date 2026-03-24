Малік Скотт зробив несподіваний прогноз щодо шансів Тайсона Ф’юрі в реванші з Усиком
Фахівець вважає, що вік та відсутність регулярної практики завадять британцю знову піднятися на вершину світового боксу
близько 1 години тому
Американський тренер Малік Скотт поділився прогнозом щодо майбутнього колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО). Фахівець висловив сумніви, що британський боксер зможе повернути собі титули у протистояннях із Олександром Усиком (24-0, 15 КО). Слова наводить Boxing Scene.
На думку Скотта, вік та низька активність Циганського короля грають проти нього.
Чи може Ф’юрі знову стати чемпіоном світу? Особисто я не думаю, що Тайсон Ф’юрі колись зможе перемогти Усика, і вважаю, що чим старшим він стає, тим гірший вигляд це матиме. Особливо враховуючи те, що він не є активним. Але Тайсон особливий. Ми бачили, як він кілька разів витягував кролика з капелюха. Тут ніколи не вгадаєш. Він може вийти і зрештою зупинити цього хлопця за три або чотири раунди.
Наступний бій Ціганський король проведе 11 квітня проти арсланбека махмудова (21-2, 19 KO).
«Я відчув себе так добре»: Ф'юрі зізнався чому вирішив знову повернутися у бокс.
