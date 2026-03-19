Батько колишнього чемпіона світу Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) Джон Ф'юрі скептично оцінює шанси свого сина на реванш проти Олександра Усика (24-0, 15 KO). На його думку, вік та тривалий простій роблять перемогу британця над українцем неможливою.

Джон Ф'юрі зазначив, що через розбіжності щодо повернення Тайсона у великий бокс їхні стосунки наразі є напруженими. Слова наводить Boxingnews 24.

Тайсону 38 років, він уже півтора роки поза рингом, а деякі люди вкладають йому в голову всяку маячню. Усик стає сильнішим, а Тайсон — слабшим. Він ніколи не зможе його перемогти. Але у нього таке велике его, що він не зупиниться. І люди, які його оточують, готові кинути Ф'юрі в цей бій. Тайсон Ф'юрі

39-річний українець розпочав табір в Іспанії. Бій проти Верховена пройде 23 травня у Гізі, Єгипет.

Раніше Усик назвав три бої, які проведе до завершення карʼєри: один з них – проти Ф'юрі.