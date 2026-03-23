Яремчук приєднався до збірної України в Іспанії попри інформацію про травму
26 березня синьо-жовті зустрінуться зі Швецією
близько 2 годин тому
Фото: УАФ
Нападник Ліона Роман Яремчук прибув до табору національної збірної України в Іспанії. Про це офіційно повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).
Участь форварда у найближчих поєдинках залишалася під питанням після заяви головного тренера французького клубу Паулу Фонсеки про проблеми гравця з ахілловим сухожиллям.
Відео УАФ
Нагадаємо, 26 березня підопічні Сергія Реброва зустрінуться зі Швецією у межах плей-оф кваліфікації ЧС-2026.
У разі перемоги синьо-жовті розіграють путівку на мундіаль із сильнішим у парі Польща — Албанія 31 березня.
