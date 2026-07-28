Денис Сєдашов

Промоутер Matchroom Boxing Едді Хірн підтвердив наміри підписати контракт із албанським боксером надважкої ваги Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО).

Про майбутній партнерський союз очільник промоушену розповів у розмові з колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO):

Ентоні Джошуа: Що б ти зробив з Пренгою, якби ти з ним працював?

Едді Хірн: Я? Я й буду з ним працювати. В нього велика підтримка, чудова фан-база...

Ентоні Джошуа: Так, неймовірна підтримка. З ним було чудово працювати.

34-річний албанський нокаутер Крістіан Пренга має у своєму доробку 20 перемог на професійному рингу, причому всі вони здобуті достроково.

Стало відомо, коли Ф'юрі проведе пеший поєдинок після тривалої паузи.