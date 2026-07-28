Колишній чемпіон світу у крузервейті латвієць Майріс Брієдіс (28-3, 20 KO) на своєму YouTube-каналі заявив, що Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) слід повісити рукавички на цвях після нелегкої перемоги над Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО).

«Якщо Джошуа вийде на ринг проти Ітауми, то Мозес його вб’є, зганьбить. Тому дуже важливо піти вчасно. Він заробив купу мільйонів. Я не засуджую, просто кажу як сторонній спостерігач, що, мабуть, треба піти вчасно. Є друзі, є тренери, які можуть підказати. Ентоні, ти заробив сотні мільйонів, у тебе грошей на все життя – твоїм дітям, тобі. Йди як чемпіон, бо бій із таким прохідним боксером може закінчитися в першому раунді. Це ганьба. Якби він програв, то був би в ще більшій депресії, ніж після аварії.

Я вважаю, що все, треба закінчувати. Якщо він вийде боксувати з найкращими бійцями, вони його нокаутують. Джошуа має завершити свою кар’єру. Навіть, думаю, у цьому поєдинку. Було цікаво, він переміг, але якщо Ентоні підніметься вище, там буде більше проблем».