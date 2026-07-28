Відомий американський спеціаліст Тедді Атлас на своєму YouTube-каналі поділився спостереженнями про реакцію Олександра Усика (25-0, 16 КО) на хід поєдинку британського ексчемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) з албанцем Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО).

«Велетень-албанець виходить на ринг. Він ніколи ні з ким серйозним не бився, ніколи не виступав на арені такого масштабу чи хоча б близько до цього. Зате з ним приїхало близько двохсот албанських уболівальників – з прапорами, з усією атрибутикою. Вони чудово підтримували свого. І він влучив правим аперкотом.

І, до речі, Усик у цей момент дуже занервував. Для мене Усик – єдиний справжній чемпіон у надважкій вазі. Так, зараз поясів розвелося чорт знає скільки, але саме він – чемпіон. Об’єднаний чемпіон. Мені байдуже, як вони там роздають ці титули, кого позбавляють поясів і вся ця історія.

А між Усиком і Джошуа склалися справді особливі стосунки. Тренери Усика зараз працюють з Ентоні, сам Олександр теж допомагає йому в підготовці. І це дуже нагадує мені історію Міккі Ворда та Артуро Гатті. Після своїх неймовірних воєн у ринзі вони стали дуже близькими друзями. Більше того, багато хто вже й не пам’ятає, але Міккі тренував Артуро перед, здається, його останнім боєм – уже наприкінці кар’єри.

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Ось і між Усиком та Джошуа виник такий самий особливий зв’язок після того, як вони пройшли через війну в ринзі. Це одна з найпрекрасніших рис боксу. Однієї миті ти намагаєшся відірвати суперникові голову, а вже наступної – стаєш його другом. Бо цінуєш те, через що ви разом пройшли, те, чого разом досягли.

Ви побували в найтемніших місцях, але повернулися звідти цілими, дізналися більше про самих себе і про свого суперника. Саме так і народжуються справжні стосунки».