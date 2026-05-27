Стало відомо, коли Ф'юрі проведе пеший поєдинок після тривалої паузи
Бій, ймовірно, відбудеться за межами Великої Британії
7 хвилин тому
Пітер Ф’юрі / Фото - Sky Sports
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) ймовірно анонсував проведення наступного поєдинку.
Спочатку Пітер Ф’юрі заінтригував поверненням в ринг британця.
«Перший день повернення в табір. Готовий до бою. 1 серпня».
Тайсон відповів:
«Погнали, 1 серпня, Дублін, Ірландія».
Раніше повідомлялося, що наступний бій Ф’юрі може бути оголошений цього тижня.
Нагадаємо, Фʼюрі після мегафайту з Джошуа хоче розібратися з Усиком.
