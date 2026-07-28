Володимир Кириченко

27 липня було опубліковано оновлений рейтинг WTA.

Українська тенісистка Дар’я Снігур за підсумками минулого тижня піднялася на 11 позицій і тепер посідає 43‑тю сходинку у світовому рейтингу.

Снігур вперше у кар’єрі вийшла у фінал турніру рівня WTA‑туру – на змаганнях WTA 250 у Празі, де у двох сетах поступилася представниці Австрії Ліллі Тагге.

Завдяки цьому 24‑річна українка стала 13‑ю українською тенісисткою в історії, яка дебютувала у топ‑50 рейтингу WTA.

Також Дар’я стала четвертою українкою після Еліни Світоліної, Олени Татаркової та Марії Коритцевої, яка протягом одного календарного року спершу дебютувала у чільній сотні, а потім і у топ‑50 рейтингу WTA.

Усі українські тенісистки, які входили до топ-50 рейтингу WTA:

1. Еліна Світоліна – 613 тижнів;

2. Леся Цуренко – 233 тижні;

3. Даяна Ястремська – 232 тижні;

4. Альона Бондаренко – 227 тижнів;

5. Марта Костюк – 190 тижнів;

6. Наталія Медведєва – 144 тижні;

7. Ангеліна Калініна – 130 тижнів;

8. Катерина Володько (Бондаренко) – 110 тижнів;

9. Юлія Вакуленко – 52 тижні;

10. Олена Татаркова – 35 тижнів;

11. Олександра Олійникова – 3 тижні;

12-13. Марія Коритцева – 1 тиждень;

12-13. Дар’я Снігур – 1 тиждень.

Оновлений рейтинг WTA.