Снігур стала тринадцятою українкою, яка дебютувала у топ-50 рейтингу WTA
Українська тенісистка продовжує оновлювати кар'єрні рекорди
20 хвилин томуПідписатися в
27 липня було опубліковано оновлений рейтинг WTA.
Українська тенісистка Дар’я Снігур за підсумками минулого тижня піднялася на 11 позицій і тепер посідає 43‑тю сходинку у світовому рейтингу.
Снігур вперше у кар’єрі вийшла у фінал турніру рівня WTA‑туру – на змаганнях WTA 250 у Празі, де у двох сетах поступилася представниці Австрії Ліллі Тагге.
Завдяки цьому 24‑річна українка стала 13‑ю українською тенісисткою в історії, яка дебютувала у топ‑50 рейтингу WTA.
Також Дар’я стала четвертою українкою після Еліни Світоліної, Олени Татаркової та Марії Коритцевої, яка протягом одного календарного року спершу дебютувала у чільній сотні, а потім і у топ‑50 рейтингу WTA.
Усі українські тенісистки, які входили до топ-50 рейтингу WTA:
1. Еліна Світоліна – 613 тижнів;
2. Леся Цуренко – 233 тижні;
3. Даяна Ястремська – 232 тижні;
4. Альона Бондаренко – 227 тижнів;
5. Марта Костюк – 190 тижнів;
6. Наталія Медведєва – 144 тижні;
7. Ангеліна Калініна – 130 тижнів;
8. Катерина Володько (Бондаренко) – 110 тижнів;
9. Юлія Вакуленко – 52 тижні;
10. Олена Татаркова – 35 тижнів;
11. Олександра Олійникова – 3 тижні;
12-13. Марія Коритцева – 1 тиждень;
12-13. Дар’я Снігур – 1 тиждень.