Відомий тренер Леоніід Лоївський в інтерв’ю sport-express.ua поділився думками про порівняння різних епох:

Зараз часто кажуть, що епоха не та, що от Майк Тайсон на піку всіх би переміг... Дехто навіть каже, що Усик слабкий, але він уже перебив усю еліту дивізіону двічі.

Не варто порівнювати різні епохи – в кожній були свої великі чемпіони.