Майк Тайсон назвав найвеличнішого боксера сучасності – це не Усик
Вся справа в аудиторії?
близько 2 годин тому
Майк Тайсон / Фото - Yahoo
Колишній абсолютний чемпіон світу американець Майк Тайсон розповів, кого вважає найкращим боксером незалежно від вагової категорії.
Цитує Тайсона hardrock.bet.
«Теренс Кроуфорд зібрав аудиторію у 40 мільйонів глядачів. А скільки зібрав Усик? Кроуфорд – найвеличніший боєць свого покоління. Ви знаєте, хто є справді найкращим бійцем?
Найкращий боєць – це не той, хто має ідеальну техніку. Найкращий – це той, хто здатен зібрати найбільше людей на трибунах. Оце і є справжня велич».
Раніше Тайсон назвав Усика найкращим боксером надважкої ваги своєї епохи.
