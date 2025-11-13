Колишній абсолютний чемпіон світу американець Майк Тайсон розповів, кого вважає найкращим боксером незалежно від вагової категорії.

Цитує Тайсона hardrock.bet.

«Теренс Кроуфорд зібрав аудиторію у 40 мільйонів глядачів. А скільки зібрав Усик? Кроуфорд – найвеличніший боєць свого покоління. Ви знаєте, хто є справді найкращим бійцем?

Найкращий боєць – це не той, хто має ідеальну техніку. Найкращий – це той, хто здатен зібрати найбільше людей на трибунах. Оце і є справжня велич».