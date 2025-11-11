Майк Тайсон: «Мені важко уявити, що Усик домінував би в мою епоху»
Легенда боксу вважає, що українцю слід віддати належне
близько 1 години тому
Ексабсолютний чемпіон надважкої ваги Майк Тайсон висловив свою думку про чинного абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО).
За словами Тайсона, він залишився враженим майстерністю українського боксера. Слова наводить Hard Rock Bet.
Можете говорити що завгодно, але він — найкращий надважковаговик цієї епохи. Ніхто не може його перемогти. Він переміг усіх, і йому слід віддати належне.
На питання, як би Усик виглядав на фоні боксерів епохи Тайсона, включно з Майком Тайсоном, Ленноксом Льюїсом, Евандером Холіфілдом та іншими, колишній чемпіон відповів:
Не знаю, можливо, він би добре виступив проти деяких з нас, а проти інших — гірше. Мені важко уявити, що він домінував би в ті часи.
