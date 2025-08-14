Майк Тайсон назвав єдиного боксера, з яким би не міг впоратися у своїй найкращій формі. Слова легендарного надважковаговика наводить Seconds Out:

Немає такої людини, як він, просто немає. У всьому, що в нас є, він перевершує нас. Він був звіром, він більше схожий на модель, ніж на боксера.

Він як тиранозавр з гарним обличчям, він просто підлий і злий, він затягне тебе у глибокі води та втопить. Він дуже особливий. Найкращий. Ніхто не переможе Алі. Я не можу перемогти цю людину, чорт забирай, ні. Ні в якому разі.

«Залізний Майк» раніше назвав головний бій у кар’єрі, що так і не відбувся.