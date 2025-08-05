Володимир Кириченко

59-річний член міжнародного Залу боксерської слави, колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі легендарний американець Майк Тайсон в інтерв'ю на YouTube-каналі The Big Podcast with Shaq заявив, що вважає себе найкращим боксером в історії.

Хто є найкращим боксером, який коли-небудь жив?

«Я».

Майк виступав як професіонал з 1985 по 2024 рік. У своєму рекорді Тайсон має 50 перемог, з яких 44 були здобуті достроково, сім поразок, а два поєдинки були визнані такими, що не відбулися.

Також Майк є національним олімпійським чемпіоном США серед юніорів у першій важкій вазі (1982).

Раніше Тайсон назвав найстрашнішого боксера в історії.