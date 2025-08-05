Майк Тайсон назвав найкращого боксера в історії
Категорична відповідь від легендарного чемпіона
близько 2 годин тому
Майк Тайсон / Фото - Yahoo
59-річний член міжнародного Залу боксерської слави, колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі легендарний американець Майк Тайсон в інтерв'ю на YouTube-каналі The Big Podcast with Shaq заявив, що вважає себе найкращим боксером в історії.
Хто є найкращим боксером, який коли-небудь жив?
«Я».
Майк виступав як професіонал з 1985 по 2024 рік. У своєму рекорді Тайсон має 50 перемог, з яких 44 були здобуті достроково, сім поразок, а два поєдинки були визнані такими, що не відбулися.
Також Майк є національним олімпійським чемпіоном США серед юніорів у першій важкій вазі (1982).
Раніше Тайсон назвав найстрашнішого боксера в історії.
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