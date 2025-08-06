Тайсон назвав головний нереалізований бій своєї кар’єри
Залізний Майк так і не вийшов у ринг проти Джорджа Формана
14 хвилин тому
Легендарний Майк Тайсон зізнався, що найбільшим жалем у його кар’єрі стала відсутність поєдинку проти Джорджа Формана. Про це ексчемпіон розповів в інтерв’ю журналу The Ring.
Я би хотів побитися з Джорджем Форманом. Багато фанатів замислювались, хто з нас сильніший. Я хотів покласти край цій дискусії — як би там не було.
Холіфілд назвав найсильнішого панчера, з яким зустрічався у ринзі — це не Майк Тайсон.