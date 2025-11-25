Бернард Хопкінс: «Джейк Пол заслуговує на бій з Джошуа»
Колишній чемпіон світу вважає, що поєдинок стане перевіркою для відеоблогера
близько 6 годин тому
Бернард Хопкінс, колишній чемпіон світу у кількох вагових категоріях, прокоментував майбутній бій Джейка Пола (12-1, 7 КО) проти Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), підкресливши значення цього поєдинку для американського блогера-боксера. Слова наводить Seconds Out.
Я радий, що у Джейка Пола з’явиться шанс довести, що він заслуговує на повагу у світі боксу. Ми всі чекали, коли Джейк Пол з кимось зустрінеться. Тепер, у бою з Джошуа, у Джейка Пола є можливість сказати: „Ей, тепер я тут, я цього вартий“. Не думаю, що хтось це заперечуватиме.
Легенда боксу додав, що будь-які підозри щодо того, що бій може бути постановочним, необґрунтовані. Джошуа теж прагне перемогти, щоб не програти супернику, якого вважатимуть недостойним
Я кажу, що він заслуговує. Я кажу, що він цього заслужив.
«Його час минув». Карл Фроч жорстко пройшовся по Джошуа.