Відомий британський аналітик Гарет Девіс для Boxing Social поділився думками про можливий поєдинок між володарем титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та колишнім чемпіоном світу амриканцем Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО).

«Я не бачу Вайлдера переможцем у цьому бою. Очевидно, що він все ще має цю неймовірну силу, і якщо він влучить, у нього є великий шанс панчера проти Олександра Усика.

Усик обрав його не просто так. Я вже казав, що він завершує еру цим. Він завершує еру з іменем, про яке через 20 років скажуть: «О, це той хлопець, який сім років захищав титул чемпіона WBC і мав чудову трилогію з Тайсоном Ф’юрі».

Знову ж таки, варто згадати Ентоні Джошуа. Шкода, що Вайлдер так і не провів бій проти Джошуа, але якщо він здійснить неймовірне проти Олександра Усика, цей бій з Ентоні, ймовірно, відбудеться».