«Це суворе нагадування»: батько Ф’юрі звернувся до молоді після ДТП Джошуа
Джон закликав молодь бути обачною за кермом
13 хвилин тому
Джон Ф’юрі, батько колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі, відреагував на дорожньо-транспортну пригоду за участю ексчемпіона Ентоні Джошуа. Слова наводить Boxing King Media.
Ф’юрі-старший звернувся до британського боксера зі словами підтримки, а також використав ситуацію як застереження для молоді, наголосивши на крихкості життя та відповідальності за кермом:
Ей Джею, у тебе є янгол-охоронець, друже. Бог тебе обійняв у той момент. Співчуття загиблим. Це так жахливо. Молоді люди, це суворе нагадування вам. Ви повинні почати бути уважними. Під час керування транспортним засобом ви повинні бути постійно насторожі та при здоровому глузді. Будь ласка, не пийте. Коли ви думаєте, що все гаразд, це не так. Будь ласка, не вживайте наркотики. Коли ви думаєте, що ви можете, — ні, ви не можете. Це суворе нагадування про те, що життя — найкрихкіша річ, а ви насолоджуєтеся ним найбільше.
