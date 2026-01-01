Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександр Усик (24-0, 15 КО) під час саміту World Sports Summit у Дубаї розповів про початок підготовки до поєдинків з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

«Я починав готуватися до бою з Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі 10–11 років тому. Я казав багатьом людям, що я буду боксувати з Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі.

На одному українському ТБ-каналі брати Клички казали: «Слухай, поклади пояси і відпочивай». «Але можливо я візьму твої пояси, брате Кличко». «О, ні, ні, ні. Можливо, ти будеш боксувати з іншим хлопцем». Так. Але я кажу: «Слухайте, через чотири, можливо, три роки я буду боксувати з Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі».

Багато людей говорили: «Ні, ні. Ха-ха, це неможливо». Я відповідав: «Ха-ха-ха? Чому?». «Ні, це неможливо. Ти цього не зробиш». «Подивимося. Я зроблю це. Я роблю це, бо вірю. Кожен день молюся. Я знаю: коли я важко працюю, Бог дає мені шанс».