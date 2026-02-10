Володимир Кириченко

Журналіст та інсайдер The Ring Майк Коппінджер поділився інформацією щодо можливого мегафайту між тимчасовим чемпіоном WBA у першій середній вазі Джароном Еннісом (35-0, 31 КО) та тимчасовим володарем титулу WBC Верджілом Ортісом (24-0, 22 КО).

За інформацією джерела, бій Енніса проти Ортіса планують провести у квітні в Лас-Вегасі, угоду можуть остаточно оформити вже цього тижня. Обидві сторони налаштовані оптимістично.

Jaron “Boots” Ennis vs. Vergil Ortiz Jr. is being targeted for April in Las Vegas and could be finalized this week, sources tell @ringmagazine. Lots of optimism on both sides a deal within reach for the best fight at 154 pounds. pic.twitter.com/EuVTBbDsMV — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 9, 2026

Раніше Енніс казав, що сторони «дуже близькі» до угоди та просив слідкувати за новинами.

