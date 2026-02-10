Мегафайт Енніс – Ортіс відбудеться у квітні в Лас-Вегасі – контракт близький до підписання
Все вирішиться у найближчі дні
5 хвилин тому
Енніс та Ортіс / Фото - Yahoo
Журналіст та інсайдер The Ring Майк Коппінджер поділився інформацією щодо можливого мегафайту між тимчасовим чемпіоном WBA у першій середній вазі Джароном Еннісом (35-0, 31 КО) та тимчасовим володарем титулу WBC Верджілом Ортісом (24-0, 22 КО).
За інформацією джерела, бій Енніса проти Ортіса планують провести у квітні в Лас-Вегасі, угоду можуть остаточно оформити вже цього тижня. Обидві сторони налаштовані оптимістично.
Раніше Енніс казав, що сторони «дуже близькі» до угоди та просив слідкувати за новинами.
