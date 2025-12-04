Ерік Гомес, президент Golden Boy Promotions, розповів про організацію бою тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі Верджіла Ортіса (23-0, 21 КО) проти тимчасового володаря титулу WBA у цьому ж дивізіоні Джарона Енніса (35-0, 31 КО).

Цитує Гомеса BoxingScene.

«Ми ведемо переговори з Matchroom, ведемо переговори з DAZN і плануємо зустрітися з Вірджілом та його командою наступного тижня, щоб представити йому умови угоди. Це бій, який він хоче, він хоче великого бою і він готовий до нього. Побачимо, чи зможемо домовитися.

Найважливіше, що боксери хочуть битися один з одним. Деталі будуть узгоджені з Matchroom, але зараз ми працюємо над дрібницями і завершуємо деякі питання з DAZN. Якщо все буде в порядку, ми представимо все Вірджілу, і він ухвалить рішення.

Він цього хоче. А коли обидва боксери цього хочуть, зазвичай бій відбувається».