Президент Golden Boy відповів, чи відбудеться мегафайт Енніс – Ортіс
Команди боксерів ведуть переговори?
близько 2 годин тому
Ерік Гомес, президент Golden Boy Promotions, розповів про організацію бою тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі Верджіла Ортіса (23-0, 21 КО) проти тимчасового володаря титулу WBA у цьому ж дивізіоні Джарона Енніса (35-0, 31 КО).
Цитує Гомеса BoxingScene.
«Ми ведемо переговори з Matchroom, ведемо переговори з DAZN і плануємо зустрітися з Вірджілом та його командою наступного тижня, щоб представити йому умови угоди. Це бій, який він хоче, він хоче великого бою і він готовий до нього. Побачимо, чи зможемо домовитися.
Найважливіше, що боксери хочуть битися один з одним. Деталі будуть узгоджені з Matchroom, але зараз ми працюємо над дрібницями і завершуємо деякі питання з DAZN. Якщо все буде в порядку, ми представимо все Вірджілу, і він ухвалить рішення.
Він цього хоче. А коли обидва боксери цього хочуть, зазвичай бій відбувається».
Нагадаємо, Енніс провів битву поглядів з Верджілом після бою Ортіса проти Еріксона Лубіна.