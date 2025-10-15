Хірн хоче організувати мегабій між Кроуфордом і Еннісом
Промоутер переконаний, що фанати хочуть побачити саме цей поєдинок
близько 2 годин тому
Керівник Matchroom Boxing Едді Хірн вважає, що поєдинок між абсолютним чемпіоном світу Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО) та володарем тимчасового титулу WBA у першій середній вазі Джароном Еннісом (35-0, 31 КО) — найцікавіший і найреалістичніший варіант для американської зірки.
В інтерв’ю Sky Sports Хірн наголосив, що Кроуфорд уже довів свою велич:
Назвіть мені інший реальний бій, який би фанати хотіли побачити. Енніс — молодий, голодний до перемог, не має травм і не повертається після аварій чи операцій. Це зовсім інший рівень виклику.
За словами Хірна, команда Matchroom готова зробити все можливе, аби організувати цей поєдинок і перетворити його на одну з головних подій у світі боксу.
Кроуфорд — боєць епохи, і він заслуговує на великі бої. Ми повинні зробити цей двобій максимально вигідним для всіх сторін.
