Деррік Енніс, батько та тренер тимчасового чемпіона WBA у першій середній вазі Джарона Енніса (35-0, 31 КО), вважає, що тимчасовий володар титулу WBC у цьому ж дивізіоні Верджіл Ортіс (24-0, 22 КО) не хоче битися з його сином.

Цитує Енніса-старшого boxingscene.com.

«Схоже, вони не хочуть битися з Джароном. Але ми можемо рухатися далі.

Думаю, це чудовий поєдинок для обох. Вірджіл – чудовий боксер, йому немає чого заперечувати. У нього хороша команда за спиною. Подивимося.

Якщо Вірджіл настільки хороший, як усі говорять, ви побачите, що Джарон вийде на інший рівень. Вони ще нічого не бачили. Вони ще не бачили того, на що він здатен. Він працював із важковаговиками та напівважковаговиками й зупиняв їх».