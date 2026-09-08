«Тож у чому ж справжня цінність цього поєдинку? Якщо звести все до того, скільки за нього заплатять телеканали і який дохід він принесе, то ця сума не перевищить 50 мільйонів фунтів. Але єдиною причиною, чому цей поєдинок можна організувати такого масштабу, є те, що саудівці готові за нього заплатити, бо вважають його прем’єрним поєдинком і хочуть залучити до нього Netflix. Але тепер нам будуть подавати цей патріотизм так, ніби ці двоє – Ентоні Джошуа та Едді Хірн – є втіленням сили народу.

Я маю на увазі, чи ви коли-небудь чули щось настільки абсурдне? Мені треба бути обережним, бо ви знову почнете плакати. Але справа в тому, що ми не можемо більше цього терпіти, адже в суботу [на прощальному бою Кеті Тейлор проти Флори Пілі у Дубліні – прим. Tribuna.com] все крутитилося навколо нього, а не навколо Тейлор, чи не так?».

Де відбудеться бій й чи буде він взагалі?

«Ну, я думаю, що в Америці так і буде. І я думаю, що люди спробують це розіграти, бо не можуть дозволити Дейні Вайту випередити їх.

Знаєте, Едді Хірн розповідає всім, що це брудна гра, нібито він сам ніколи не брав у цьому участі, хоча іноді сам поводиться саме так – я підозрюю, що для більшості це майже не піддається розумінню».

Simon Jordan slams the idea Eddie Hearn is pushing for AJ Vs Fury at Wembley for "patriotism!" 👀😤 pic.twitter.com/xc7NZNiJj8 — talkSPORT Boxing (@boxing_ts) September 7, 2026

Раніше була інформація, що бій Тайсона та Ентоні пройде у листопаді у США. Пізніше Фʼюрі заявив, що поєдинок не відбудеться.

Нагадаємо, у Великій Британії вимагають проведення бою Джошуа – Ф'юрі на Вемблі.