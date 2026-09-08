Мегафайт між Ф'юрі та Джошуа відбудеться у США? Відповів британський бізнесмен
Хірн отримав свою порцію критики
Ведучий спортивного шоу на talkSPORT Саймон Джордан розкритикував промоутера Matchroom Boxing Едді Хірна за бажання провести бій між ексчемпіонами світу Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсоном Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) у Великій Британії.
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«Тож у чому ж справжня цінність цього поєдинку? Якщо звести все до того, скільки за нього заплатять телеканали і який дохід він принесе, то ця сума не перевищить 50 мільйонів фунтів. Але єдиною причиною, чому цей поєдинок можна організувати такого масштабу, є те, що саудівці готові за нього заплатити, бо вважають його прем’єрним поєдинком і хочуть залучити до нього Netflix. Але тепер нам будуть подавати цей патріотизм так, ніби ці двоє – Ентоні Джошуа та Едді Хірн – є втіленням сили народу.
Я маю на увазі, чи ви коли-небудь чули щось настільки абсурдне? Мені треба бути обережним, бо ви знову почнете плакати. Але справа в тому, що ми не можемо більше цього терпіти, адже в суботу [на прощальному бою Кеті Тейлор проти Флори Пілі у Дубліні – прим. Tribuna.com] все крутитилося навколо нього, а не навколо Тейлор, чи не так?».
Де відбудеться бій й чи буде він взагалі?
«Ну, я думаю, що в Америці так і буде. І я думаю, що люди спробують це розіграти, бо не можуть дозволити Дейні Вайту випередити їх.
Знаєте, Едді Хірн розповідає всім, що це брудна гра, нібито він сам ніколи не брав у цьому участі, хоча іноді сам поводиться саме так – я підозрюю, що для більшості це майже не піддається розумінню».
Раніше була інформація, що бій Тайсона та Ентоні пройде у листопаді у США. Пізніше Фʼюрі заявив, що поєдинок не відбудеться.
Нагадаємо, у Великій Британії вимагають проведення бою Джошуа – Ф'юрі на Вемблі.