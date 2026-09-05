Хірн – про бій Джошуа – Ф'юрі: «Переговори щодо проведення поєдинку на Вемблі відновлено»
Відомий промоутер гне свою лінію
Едді Хірн, промоутер ексволодаря титулів у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO), повідомив про перезапуск переговорів щодо поєдинку його клієнта з колишнім чемпіоном світу в хевівейті Тайсоном Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) у Великій Британії.
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«Хочу подякувати кожному за неймовірну підтримку! Вас почули, і переговори щодо проведення бою на «Вемблі» відновлено.
Зробімо історію та організуймо одну з наймасштабніших спортивних подій, яку коли-небудь бачила Велика Британія».
Раніше повідомлялося, що Фʼюрі та Джошуа можуть провести бій 20 листопада на Медісон-сквер-гарден у США. Команда Ентоні наполягає на проведенні поєдинку у Великій Британії.
Нагадаємо, Ф’юрі жорстко наїхав на Джошуа через затримку бою.