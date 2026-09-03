Голова промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен розповів про поточний статус організації поєдинку між Тайсоном Ф’юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

За словами промоутера, Ф’юрі вже підписав угоду і чекає на відповідь від команди суперника. Слова наводить iFL TV.

Не думаю, що цього тижня буде оголошення. Можливо, з’явиться якась інформація. Дивіться, Тайсон підписав контракт. Він підписав контракт на цей бій. Мені байдуже, де вони хочуть його провести. Вони вкладають гроші – просто організуйте цей бій і проведіть його. Зі сторони Тайсона все зроблено. Він чекає на Ей Джея.

Тайсон підписав змінений контракт. Це залежить від іншої сторони. Вони зроблять те, що мають зробити. У них є контракт, тривають переговори. Сподіваюся, вони пройдуть успішно, і ми організуємо цей бій. Усі цього хочуть. Тайсон його не затримує.

Часові рамки? Ну, звісно. Час спливає, а вони хочуть уже почати продавати квитки, щоб люди могли планувати свої поїздки та інші справи. А далі вже будемо діяти за ситуацією.