Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) для The Telegraph розповів про свій можливий поєдинок зі своїм співвітчизником ексволодарем титулів Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

«Імовірність, що цей бій відбудеться, – 50 на 50. Я буду битися з ним будь-де. Якщо це станеться – чудово. Якщо ні – теж чудово. Проблема в тому, що ми обидва маємо сотні мільйонів. Я думаю, що він ніколи не хотів цього бою.

На початку березня цього року я був оптимістично налаштований. Тоді я провів бій із Арсланбеком Махмудовим на стадіоні «Тоттенгем», а Джошуа був біля рингу. Він був там у робочих справах. Навколо цього надто багато метушні. Тут замішано багато політики, егоїзм людей, егоїзм промоутерів. Я в це не втручаюся.

Професійні бійці б’ються з будь-ким. Я ніколи не вважав, що Ей Джей насправді хотів цього бою. Не знаю, чому його досі немає. Думаю, вони розглядають дату 20 листопада – п’ятницю, на «Медісон-сквер-гарден». Тож побачимо. Побачимо, чиє его стане тут на заваді.

Я думаю, що це его Едді Хірна. Его не повинно ставати на заваді. Але, на жаль, так відбувається. Зрештою, зараз я говорю цілком розумні речі, тверезо оцінюючи ситуацію і з позиції експерта. Ось факти щодо цього бою. Гаразд, у Джошуа є сотні мільйонів. У мене є сотні мільйонів. Нам не обов’язково битися».