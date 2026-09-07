У Великій Британії вимагають проведення бою Джошуа – Ф'юрі на Вемблі
Легенда боксу висловився за усіх своїх співвітчизників
Легенда світового боксу Насім Хамед поділився думками, де має пройти поєдинок між британськими ексчемпіонами у надважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсоном Фʼюрі (35-2-1, 24 КО).
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Цитує Хамеда boxingnewsonline.net.
«Цей бій має відбутися на «Вемблі», і спочатку його має побачити та насолодитися ним уся Велика Британія.
По-перше, цей поєдинок запізнився буквально на шість-сім років. По-друге, це британське протистояння. Щоб вони поїхали до Америки та провели бій на «Медісон-сквер-гарден» чи деінде – це не має жодного сенсу».
Раніше повідомлялося, що Фʼюрі та Джошуа можуть провести бій 20 листопада в «Медісон-сквер-гарден» у США.
Нагадаємо, розпочався перезапуск переговорів щодо поєдинку Джошуа – Ф'юрі у Великій Британії.