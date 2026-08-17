Мегафайт у дивізіоні Ломаченка передано на розгляд Чемпіонського комітету WBO
Уніфікація титулів залишається під загрозою?
Президент Світової боксерської організації (WBO) Густаво Олівері озвучив позицію щодо потенційного обʼєднавчого поєдинку володаря титулів IBF та WBO у другій напівлегкій вазі мексиканця Емануеля Наваррете (40-2-1, 33 КО) з чемпіоном WBC американцем О’Шакі Фостером (25-3, 12 KO).
«Команда Наваррете повідомила WBO про досягнення домовленостей з О’Шакі Фостером щодо потенційного обʼєднавчого поєдинку, а також про намір Наваррете захищати титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі в межах цієї уніфікації.
Бій Наваррете – Фостер, без сумніву, є одним із найважливіших та найгучніших протистоянь, які тільки можна організувати у дивізіоні 130 фунтів (59 кг). Утім, WBO повинна ретельно вивчити та взяти до уваги аргументи й позиції всіх зацікавлених сторін і, відповідно до своїх регуляторних норм, правил та регламенту, винести відповідне рішення.
Відповідно, це питання передано на розгляд Чемпіонського комітету WBO для ухвалення рішення згідно з установленими процедурами організації.
Про будь-яке рішення, ухвалене Комітетом, буде оголошено публічно у належний термін».
Нагадаємо, обовʼязковим претендентом на титул WBO є Чарлі Суарес, який, як повідомлялося, стане наступним суперником Василя Ломаченка.