Ломаченко проведе бій проти філіппінця Чарлі Суареса
Поєдинок має відбутися у листопаді
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) готується до поєдинку проти першого номера рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі, філіппінця Чарлі Суареса (19-0, 11 КО). Про це повідомив Макс Діденко у своєму Телеграм-каналі Діденко про БОКС🥊.
Це проливає світло на те, що Василь буде спускатися в дивізіоні. Наскільки я розумію, ідея в тому, аби перемогти претендента, стати претендентом і боксувати з чемпіоном – Емануелем Наваррете, який володіє титулами WBO та IBF, а в осяжній перспективі може взяти і третій титул. Тобто, Василь потенційно в суперники може отримати володаря двох, а то і трьох титулів. Виходить швидкий шлях до абсолюта.
Проведення поєдинку попередньо узгоджено на листопад.
Нагадаємо, про рішення Василя Ломаченка відновити професійну карʼєру стало відомо у травні.
Ексчемпіон світу із України назвав Ломаченка найкращим боксером сучасності.
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