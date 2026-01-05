Менеджер колишнього чемпіона світу Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO) Сем Джонс висловився про потенційний бій підопічного з Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO). Функціонера цитує fightnews.info:

Я б з задоволенням влаштував бій з Вордлі. Ось у чому справа: Фабіо Вордлі – чемпіон, то це був би добровільний захист. Крім Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика, Дюбуа – найбільше ім'я для Вордлі, бій з яким приніс би найбільше грошей.

Якщо Фабіо отримає бій з Усиком, то потрібно віддати йому належне, він заслуговує на цю можливість. Але, окрім тих бійців, яких я згадав, у Даніеля Дюбуа найгучніше ім'я. Так що якщо Вордлі хоче зробити цей бій, ми можемо зробити це дуже швидко.