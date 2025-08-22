Менеджер Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) Спенсер Браун в інтерв’ю Stomping Ground розповів, яким бачить майбутнє Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO):

Мозесу потрібно зробити наступний крок, і це не буде просто. Агіт Кабаєл, Джозеф Паркер, Джаррелл Міллер, всі ці імена (можуть бути наступними).

Я думаю, що бій для нього – це Хргович. Я би хотів побачити його у ринзі з Філіпом. Він може відтворити це у життя, Туркі Аль-аш Шейх може це зробити. Це неймовірний та класний поєдинок.