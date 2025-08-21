Усик відповів, чи готовий Ітаума до бою з ним
Лідер хевівейту оцінив поєдинок Мозеса з Вайтом
21 хвилину тому
Олександр Усик / Фото - ВВС
Абсолютний чемпіон світу у хевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) для BoxNation поділився думками про британського проспекта надважкої ваги Мозеса Ітауму (13-0, 11 КО) та його перемогу над Ділліаном Вайтом (31-4, 21 КО).
«Чудова людина, чудовий бій. Думаю, Ітаума – майбутнє боксу, мені подобається цей хлопець».
Чи готовий він до бою з тобою в 20 років?
«Так, так, однозначно».
Ітаума нокаутував Вайта в першому раунді.
Раніше повідомлялося, що Туркі Аль аш-Шейх хотів би побачити бій Усика і Ітауми наступним. Після перемоги над Ділліаном Мозес заявив, що ще не заслуговує на бій з Усиком.
