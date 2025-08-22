«Іншого роду звір». Менеджер Ф’юрі – про бій Усика з Ітаумою
Браун сподівається, що Мозес уникне помилки
6 хвилин тому
Менеджер Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) Спенсер Браун в інтерв’ю Stomping Ground висловився про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO):
Слухайте, Усик – іншого роду звір. Ви можете казати про Олександра як одного з найкращих бійців його ери. Чи занадто швидко до бою Мозеса з Усиком? Так, це занадто швидко.
Я не кажу, що Ітаума не прийме цей виклик. Але для мене це занадто швидко. Я не його менеджер чи промоутер. У нього класна команда, з якою він близький. І коли у тебе такі хлопці за плечима, ти будеш у цій грі довго, чи не так? І не будеш робити надто багато помилок. На цьому етапі кар’єри – бій з Усиком був би помилкою.
Відзначимо, що пріоритетним суперником для українця бачать Джозефа Паркера, який є претендентом на титул WBO. Хоча у команді зізналися, що і ідею поєдинку з Джейком Полом розглядають всерйоз.