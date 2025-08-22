«Тільки Усик та Фʼюрі». Белью назвав тих, кого боїться Ітаума
Колишній чемпіон світу вважає, що Мозес не має шансів на перемогу проти українця і британця
38 хвилин тому
Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Тоні Белью вважає, що серед сучасних суперважковаговиків є лише два боксери, які можуть перемогти 20-річного британського таланта Мозеса Ітауму (13-0, 11 КО).
В інтерв’ю eSportBets.com Белью назвав імена тих, хто, на його думку, реально здатний протистояти непереможному Мозесу.
Зараз у світі немає нікого, кого Мозес не зміг би зловити і перемогти, окрім Олександра Усика та Тайсона Фʼюрі. Лише ці двоє можуть змусити його помилятися і заплатити за це. Усіх інших він наздожене та переможе.
Ітаума, якого вважають однією з головних надій британського боксу, поки що не зазнав поразок на професійному рингу.
Туркі Аль аш-Шейх хотів би побачити бій Усика і Ітауми наступним.