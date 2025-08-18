Британський проспект надважкого дивізіону Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) для Boxing News поділився думками про свій наступний поєдинок.

«Паркер, Кабаєл, Усик… Усі ці імена звучать серйозно.

Але моя команда хоче, щоб я спершу набрався досвіду й провів більше раундів, перш ніж виходити проти таких суперників. Тому зараз мова йде про когось на кшталт… Розумію, що це трохи нуднувато, але, скажімо, Джермейна Франкліна.

Так, Хргович – теж гучне ім’я. Є Усик, Паркер, Хргович і Кабаєл. Але якщо відповідати чесно, хоч і не надто цікаво, то, скоріше за все, мені захочуть дати спершу бій із Франкліном – просто для того, щоб він змусив мене пройти дистанцію й отримати потрібні раунди».